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Рада зволікає із законом про механізм позбавлення звання народного та заслуженого артиста

21 вересня, 2023 четвер
22:16
Культура Ані Лорак

Верховна Рада зволікає з ухваленням у другому читанні законопроєкту про механізм позбавлення звання народного та заслуженого артиста України

Про це повідомляють джерела Еспресо у Міністерстві культури та інформаційної політики. 

Наразі механізму позбавлення звань народного та заслуженого артиста України немає, прописана лише процедура їхнього присвоєння. Тому необхідно вносити зміни до закону, проте нардепи поки не поспішають цього робити.

Закон про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення порядку відзначення видатних заслуг у сфері культури було ухвалено в першому читанні 23 березня 2023 року. Проте документ досі чекає в парламенті на друге читання. 

Які зміни передбачає законопроєкт

У пояснювальній записці до закону зазначається, що в умовах війни, яку розпочала РФ проти України та повномасштабного вторгнення для сфери культури і системи нагород постали нові виклики. Окремі персони вчинили злочини, спрямовані проти основ національної безпеки України, підтримали публічно РФ, виступали на публічних заходах держави-агресора тощо. 

Тому цілком закономірним виглядає те, що особи, винні у колаборації, пособництві державі-агресору, виправдовуванні розв’язаної неї війни проти України та інших подібних діяннях, не мають права носити державні нагороди України. 

Автори законопроєкту пропонують внести у Закон України "Про культуру" нову статтю 121 - "Відзначення за видатні заслуги у розвитку культури". Вона уточнює перелік видатних заслуг для розвитку культури України, за які громадяни, що працюють у сфері культури,  можуть бути представлені до нагородження державними нагородами України. 

Зазначається, що у разі вчинення діянь, які роблять негідним державної нагороди, особа, нагороджена державною нагородою, може бути її позбавлена. 

У попередні роки, серед інших, звання народних артистів України були присвоєні росіянам Філіпу Кіркорову та Миколі Баскову, які підтримують агресію, Ані Лорак і Таїсії Повалій, які після повномасштабного вторгнення продовжили кар'єру в РФ.  

Суспільство
Верховна Рада
музика
Війна з Росією
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