У РФ ліквідовано підполковника ОМОН, причетного до воєнних злочинів у Київській області
25 жовтня 2025 року в Кемеровській області Росії вибухнув автомобіль, за кермом якого перебував воєнний злочинець — підполковник поліції Вєніамін Мазжерін
Про це повідомляє ГУР.
Мазжерін служив у спецпідрозділі ОМОН "Оберег" управління Росгвардії по Кемеровській області. Саме цей підрозділ причетний до численних воєнних злочинів і звірств, скоєних на Київщині під час окупації регіону російськими військами у лютому–березні 2022 року.
На основі доказів та свідчень очевидців Офіс Генерального прокурора України відкрив кримінальне провадження проти військовослужбовців "Оберегу" за фактами порушення законів і звичаїв війни.
Ще у квітні 2022 року українська воєнна розвідка ідентифікувала поіменно всіх учасників цього підрозділу, причетних до злочинів, і розпочала комплекс заходів, спрямованих на притягнення винних до справедливого покарання.
- 22 жовтня Головне управління розвідки спільно з силами Руху визволення Кавказу провело успішну операцію та знищило щонайменше трьох військовослужбовців 247-го кавказького козачого полку ВДВ збройних сил РФ.
- Біла Церква
