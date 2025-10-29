У РФ ліквідовано підполковника ОМОН, причетного до воєнних злочинів у Київській області

Про це повідомляє ГУР.

Мазжерін служив у спецпідрозділі ОМОН "Оберег" управління Росгвардії по Кемеровській області. Саме цей підрозділ причетний до численних воєнних злочинів і звірств, скоєних на Київщині під час окупації регіону російськими військами у лютому–березні 2022 року.

На основі доказів та свідчень очевидців Офіс Генерального прокурора України відкрив кримінальне провадження проти військовослужбовців "Оберегу" за фактами порушення законів і звичаїв війни.

Ще у квітні 2022 року українська воєнна розвідка ідентифікувала поіменно всіх учасників цього підрозділу, причетних до злочинів, і розпочала комплекс заходів, спрямованих на притягнення винних до справедливого покарання.