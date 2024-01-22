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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією У РФ створюють костюм, покликаний сховати солдатів від тепловізорів, - ISW

У РФ створюють костюм, покликаний сховати солдатів від тепловізорів, - ISW

22 січня, 2024 понедiлок
07:47
Війна з Росією тепловізор

Російська компанія HiderX заявила про створення "костюма-невидимки", що буде маскувати і захищати військових РФ від українського тепловізійного обладнання

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що костюм покритий невстановленим хімічним складом і повністю базується на російських технологіях.

Компанія-розробник HiderX оголосила, що костюм важить приблизно 350 грамів і може поміститися у кишені.

За їхніми даними випробування новинки будуть завершені до кінця січня 2024 року.

  • У жовтні повідомлялося, що українська платформа для розробки інноваційних рішень в інтересах ЗСУ Brave1 створила "плащ-невидимку", який блокує випромінювання тепла та робить бійців непомітними для ворога.
Росія
російська армія
окупанти
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