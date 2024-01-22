У РФ створюють костюм, покликаний сховати солдатів від тепловізорів, - ISW

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що костюм покритий невстановленим хімічним складом і повністю базується на російських технологіях.

Компанія-розробник HiderX оголосила, що костюм важить приблизно 350 грамів і може поміститися у кишені.

За їхніми даними випробування новинки будуть завершені до кінця січня 2024 року.