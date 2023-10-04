Розробники Brave1 створили "плащ-невидимку" для українських військових, - Федоров

Про це пише міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.



"Українці створили суперзахист від російських тепловізорів та дронів з тепловізійними камерами. Плащ блокує випромінювання тепла та робить бійців непомітними для ворога. Наприклад, наших снайперів або групи CCO, які виконують бойові завдання", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що ця розробка компактна та легка - вага до 2,5 кг. Плащ має високу захищеність від дощу та мокрого снігу. Він також не горить і захищає від високих температур.

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