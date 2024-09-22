У РФ заарештували командира штурмового загону Новікова, який воював на сході Україні, - ISW

Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

"Російське військове керівництво та уряд продовжує скорочувати клас напівсамостійних російських військових новаторів, спеціалістів і командирів особового складу для досягнення завдань централізації сил, підтримання темпу наступу в Донецькій області та компенсації нестачі особового складу", - заявили аналітики.

Вони нагадали, що ще 13 вересня російська акторка Яна Поплавська, військові блогери (в тому числі прихильники заарештованого ексросійського офіцера Ігоря Гіркіна) та російське неонаціоналістичне видання "Царьград" повідомили про арешт Новікова. Поплавська також звернулася до міністра оборони РФ Андрія Бєлоусова з проханням повернути Новікова на фронт, зазначивши, що той відіграв ключову роль у захопленні росіянами Авдіївки та Красногорівки.

Поплавська та російський мілблогер, який стверджує, що працював разом з Новіковим, стверджували, що Новікова заарештували після того, як він намагався перешкодити чеченцям продавати наркотики своїм військовослужбовцям. Акторка заявила, що чеченці подали неправдиву скаргу на Новікова у відповідь, а милий блогер, пов’язаний з Новіковим, натякнув, що російське військове командування могло не схвалювати зусилля Новікова навчити російських військових і засуджених до "Шторму-Z" нейтралізувати загрози українських безпілотників., тому що військове командування прагне просувати свої власні кар'єрні прагнення. Мілблогер додав, що вони з Новіковим незалежно розробили систему боротьби з безпілотниками під назвою "захоплення малого неба" з метою навчання російських фахівців з боротьби з безпілотниками, і що ця ініціатива суперечить протоколу штабу.

Російські офіційні особи публічно не визнали арешт Новікова, а Бєлоусов досі не відповів на жодні звернення.

"Царьград" пов’язує арешт Новікова з нещодавньою загибеллю відомих російських мілблогерів і операторів безпілотників 87-го окремого стрілецького полку 1-ї "Слов’янської" мотострілецької бригади (51-ї ОМСБр) Дмитра Лисаковського і підполковника Сергія Грицая вночі 12 вересня. Видання натякнуло, що загибель і арешт Новікова могли бути пов’язані, оскільки і Лисаковський, і Грицай також висловлювали занепокоєння щодо використання наркотиків у бойових діях, а російські державні ЗМІ посилили заяви кооптованих Кремлем мілблогерів про те, що оператори безпілотників загинули після удару українських безпілотників.

"Однак ці два випадки можуть бути пов’язані з тим, що російське військове командування все більше відчайдушно намагається сформувати більше піхотинців для збереження ініціативи в напрямках міст Покровськ і Донецьк", - вважають військові експерти ISW.