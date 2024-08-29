У Росії затримали ексзаступника міністра оборони Попова за підозрою в шахрайстві

Про затримання Попова повідомила російська служба "Інтерфакс".

У Слідчому комітеті РФ зазначили, що Попов, який відповідав за розвиток парку "Патріот" збагачувався його коштом спільно з директором парку В'ячеславом Ахмедовим і заступником начальника Головного управління інноваційного розвитку міноборони Володимиром Шестеровим, пише РІА.Новини.

Слідство також встановило, що Попов організував виконання будівельних і ремонтних робіт, а також постачання різних матеріальних цінностей на свою заміську ділянку в Красногорському районі за рахунок парку.

Крім того, у Слідчому комітеті кажуть, що він примушував керівників комерційних організацій виконувати будівельно-монтажні роботи у себе в апартаментах, при цьому не плативши за них.

Як пише видання, у власності Попова і членів його сім'ї перебувають об'єкти нерухомості у "престижних районах" Москви, Московської області та Краснодарського краю. Їхня загальна вартість - понад 500 млн рублів. Наразі правоохоронці перевіряють законність придбання.

У виданні згодом додали, що Павлу Попову загрожує до 10 років колонії у справі про шахрайство.

Що відомо про корупцію у Міноборони РФ

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу у квітні 2024 року своїм наказом відсторонив Тимура Іванова з посади заступника. Раніше Іванова затримали за підозрою в отриманні хабаря й заарештували на два місяці - до 23 червня 2024 року.

У суді підтвердили, що заступник Шойгу звинувачений утому, що отримав хабар під час проведення підрядних та субпідрядних робіт для потреб міноборони РФ.

Міністерство оборони Великої Британії повідомляло, що корупція у російському міністерстві оборони була одним із чинників низької ефективності Росії.

Розвідники вважають, що корупція давно була одним з факторів поганої роботи міноборони Росії, особливо на початку повномасштабного вторгнення в Україну, коли були підозри щодо прострочених пайків, неякісних шин, а також розкрадання пального.

Наприкінці липня у Москві затримали та заарештували колишнього заступника міністра оборони Росії Дмитра Булгакова у межах кримінальної справи про корупцію.