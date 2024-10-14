У РФ заочно засудили українську телеведучу Яніну Соколову до 8 років колонії
Басманний суд Москви 14 жовтня ухвалив заочний вирок українській телеведучій Яніні Соколовій. Її засудили до 8 років колонії за статтею про розпалювання ненависті або ворожнечі
Про це повідомляє видання "Медуза" з посиланням на прокуратуру Москви.
Згідно з версією обвинувачення РФ, Соколова в інтерв'ю українському телеканалу та у своєму YouTube-каналі "Вечір з Яніною Соколовою" нібито звернулася до невизначеного кола осіб з промовою, яка "містить висловлювання, що формують презирливе і вороже ставлення до росіян".
На тлі кримінального переслідування в Росії українську телеведучу внесли до реєстру "екстремістів і терористів", а також оголосили в розшук.
Видання зазначає, що з вимогою порушити кримінальну справу стосовно Соколової в серпні 2022 року виступив голова слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін. У заяві СК йшлося про те, що телеведуча в інтерв'ю NTA начебто озвучила позицію щодо необхідності скоєння вбивства російських людей за національною ознакою, а також "відкрито висловила погрози на адресу представників російського народу, наголосивши на необхідності їх нещадного знищення".
- Уже 7 серпня 2023 року російське міністерство внутрішніх справ оголосило в розшук українську телеведучу Яніну Соколову.
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