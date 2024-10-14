У РФ заочно засудили українську телеведучу Яніну Соколову до 8 років колонії

Про це повідомляє видання "Медуза" з посиланням на прокуратуру Москви.

Згідно з версією обвинувачення РФ, Соколова в інтерв'ю українському телеканалу та у своєму YouTube-каналі "Вечір з Яніною Соколовою" нібито звернулася до невизначеного кола осіб з промовою, яка "містить висловлювання, що формують презирливе і вороже ставлення до росіян".

На тлі кримінального переслідування в Росії українську телеведучу внесли до реєстру "екстремістів і терористів", а також оголосили в розшук.

Видання зазначає, що з вимогою порушити кримінальну справу стосовно Соколової в серпні 2022 року виступив голова слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін. У заяві СК йшлося про те, що телеведуча в інтерв'ю NTA начебто озвучила позицію щодо необхідності скоєння вбивства російських людей за національною ознакою, а також "відкрито висловила погрози на адресу представників російського народу, наголосивши на необхідності їх нещадного знищення".