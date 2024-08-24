У РФ заявили про атаку Воронезької області БПЛА: виникла пожежа та детонація
Вночі суботи, 24 серпня, росіяни заявили про атаку безпілотників на Воронезьку область, внаслідок чого виникла пожежа, яка спровокувала детонацію складу боєприпасів
Про це повідомив губернатор Воронезької області РФ Олександр Гусєв.
За його словами, російські сили ППО та РЕБ нібито знищили кілька безпілотників. Згодом, внаслідок падіння уламків виникла пожежа, яка спричинила детонацію вибухонебезпечних об'єктів.
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"Нових постраждалих, а також пошкоджень цивільних будівель наразі не виявлено. Оперативні служби перебувають на місці події. Режим небезпеки атаки БПЛА в регіоні зберігається", - заявив Гусєв.
Згодом тг-канал Astra повідомив, що в Острогозьку детонує склад боєприпасів. Вказано, що у цьому місті розташований навчальний центр з підготовки молодших спеціалістів автобронетанкової служби міністерства оборони РФ.
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