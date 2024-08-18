Успішні атаки БПЛА на низку аеродромів Росії, вибухи у тимчасово окупованому Криму та пожежа під Ростовом: де в росіян вибухало та палало цього тижня
Цього тижня під атакою українських БПЛА опинилися аеродроми у Воронезькій, Курській та Нижньогородській областях, вибухи лунали у тимчасово окупованому Криму, а під Ростовом палав нафтовий комбінат
Більше про "бавовну" в Росії та на тимчасово окупованих територіях – у тижневому огляді Еспресо.
Атака дронів на російські аеродроми, зокрема під Москвою, а також у Воронезькій, Курській та Нижньогородській областях, пожежа під Ростовом і у Воронежі
- Росіяни поскаржилися на атаку безпілотників на три регіони у ніч проти понеділка, 12 серпня. Нібито працювала ППО, зокрема і біля військового аеродрому "Чкаловський" у підмосковному Щолковому. За інформацією росіян, тієї ночі російська ППО знищила 18 ударних безпілотників над трьома областями РФ: 11 над Курською, 5 над Білгородською і 2 над Воронезькою. Крім того, як пише видання ASTRA з посиланням на пропагандистські ЗМІ та повідомлення місцевих жителів, дрони вночі збивали й біля військового аеродрому "Чкаловський" у Щолковому під Москвою.
- А вранці вівторка, 13 серпня, міністерство оборони Росії заявило про нібито перехоплення цієї ночі 14 українських безпілотників над трьома областями РФ. Там повідомили, що засобами ППО було нібито знищено 14 БпЛА літакового типу: 12 – над Курською, один над Білгородською та ще один над Воронезькою областями.
- Вже наступної доби, у ніч на середу, 14 серпня, губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив про нібито атаку та збиття безпілотників над територією області. У декількох районах Воронежа повідомляють про загоряння. На Курщині нібито збили 4 ракети. Спершу Гусєв стверджував, що руйнувань та постраждалих немає, однак згодом заявив про "незначні пошкодження окремих житлових будинків, госпбудівель і транспорту, загоряння сухої рослинності" унаслідок падіння уламків дронів. Водночас місцеві Telegram-канали повідомили про загоряння у декількох районах міста Воронеж. за інформацією Telegram-каналу "Типичный Воронеж", загоряння зафіксували у Хохольському районі міста. Стверджують, що нібито горить ферма. Також повідомлялося про "бавовну" в Новій Усмані та вибухи у Борисоглєбську. Водночас у Збройних Силах України натякнули на ймовірну ціль атаки, прямо не визнавши своєї причетності до неї. "Воронезька народна, як там аеродром "Балтімор", – іронічно поцікавились у ЗСУ.
Вибухи у тимчасово окупованому Криму
- У тимчасово окупованому Криму вночі 16 серпня лунали вибухи. Російське міністерство оборони заявляє про збиття 12 ракет ATACMS. Зазначається, що російська ППО нібито відбила атаку 12 ракет ATACMS, які намагалися атакувати Кримський міст. Російське міністерство оборони писало, що сили ППО нібито знищили 5 БПЛА літакового типу над акваторією Чорного моря. Крім цього, було ліквідовано два безекіпажні катери, які прямували у напрямку Кримського півострова. Крім цього, за інформацією каналу Astra, в окупованому Криму перекривали роботу Кримського мосту. Він не працював з 2 ночі до 7 ранку.
Фото: reuters
Думки експертів
Головний редактор Defense Express Олег Катков відзначив, що атака на "Саваслєйку" була дуже успішною. 14 серпня Сили оборони знищили склад паливно-мастильних матеріалів на авіабазі "Саваслєйка" й щонайменше один літак окупантів Міг-31.
"Сьогоднішня атака Сил оборони по авіабазі окупантів "Саваслєйка" є найбільш дослідженою з усіх. Оскільки, ми вже бачили відео з місця подій та супутникові знімки. Зокрема, підтвердження від сервісу NASA моніторингу пожеж. Тому, можна констатувати, що удар був успішним. Щодо "Саваслєйки" можна говорити про успіх Сил оборони. Саме з цієї авіабази підіймаються літаки Міг-31К, які є носіями ракет "Кинджал". Вже точно можна говорити, що українські дрони уразили й знищили склад з паливно-мастильними матеріалами. Тут ще варто зазначити, що на цьому складі зберігали дуже специфічне авіаційне паливо. Тобто, ураження палива для літаків Міг-31К, а також інфраструктури для перекачування такого палива, є дуже потужним ударом по авіаційній базі", – пояснив Катков.
У Головному управлінні розвідки Міноборони кажуть, що ударні морські дрони українського виробництва MAGURA V5 за півтора року уразили 18 російських суден.
"Фактично чорноморський флот РФ у Криму капітулював. Усе найсучасніше і найнеобхідніше РФ уже вивела з Севастополя. Він паралізований цей флот. Зараз він їсть гроші з бюджету РФ, хоча свої функції виконувати не може", – розповів командир спецпідрозділу ГУР МО України "Group 13" з позивним Тринадцятий.
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