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Головна Війна з Росією Успішні атаки БПЛА на низку аеродромів Росії, вибухи у тимчасово окупованому Криму та пожежа під Ростовом: де в росіян вибухало та палало цього тижня
Огляд

Успішні атаки БПЛА на низку аеродромів Росії, вибухи у тимчасово окупованому Криму та пожежа під Ростовом: де в росіян вибухало та палало цього тижня

Андріана Стахів
18 серпня, 2024 неділя
21:05
Війна з Росією атака БПЛА нафтобази у Ростовській області

Цього тижня під атакою українських БПЛА опинилися аеродроми у Воронезькій, Курській та Нижньогородській областях, вибухи лунали у тимчасово окупованому Криму, а під Ростовом палав нафтовий комбінат

Зміст

Більше про "бавовну" в Росії та на тимчасово окупованих територіях – у тижневому огляді Еспресо.

“Бавовна” в РФ та НА тимчасово окупованих територіях 12.08-11.18.2024

Атака дронів на російські аеродроми, зокрема під Москвою, а також у Воронезькій, Курській та Нижньогородській областях, пожежа під Ростовом і у Воронежі

  • Росіяни поскаржилися на атаку безпілотників на три регіони у ніч проти понеділка, 12 серпня. Нібито працювала ППО, зокрема і біля військового аеродрому "Чкаловський" у підмосковному Щолковому. За інформацією росіян, тієї ночі російська ППО знищила 18 ударних безпілотників над трьома областями РФ: 11 над Курською, 5 над Білгородською і 2 над Воронезькою. Крім того, як пише видання ASTRA з посиланням на пропагандистські ЗМІ та повідомлення місцевих жителів, дрони вночі збивали й біля військового аеродрому "Чкаловський" у Щолковому під Москвою.
  • А вранці вівторка, 13 серпня, міністерство оборони Росії заявило про нібито перехоплення цієї ночі 14 українських безпілотників над трьома областями РФ. Там повідомили, що засобами ППО було нібито знищено 14 БпЛА літакового типу: 12 – над Курською, один над Білгородською та ще один над Воронезькою областями.
  • Вже наступної доби, у ніч на середу, 14 серпня, губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив про нібито атаку та збиття безпілотників над територією області. У декількох районах Воронежа повідомляють про загоряння. На Курщині нібито збили 4 ракети. Спершу Гусєв стверджував, що руйнувань та постраждалих немає, однак згодом заявив про "незначні пошкодження окремих житлових будинків, госпбудівель і транспорту, загоряння сухої рослинності" унаслідок падіння уламків дронів. Водночас місцеві Telegram-канали повідомили про загоряння у декількох районах міста Воронеж. за інформацією Telegram-каналу "Типичный Воронеж", загоряння зафіксували у Хохольському районі міста. Стверджують, що нібито горить ферма. Також повідомлялося про "бавовну" в Новій Усмані та вибухи у Борисоглєбську. Водночас у Збройних Силах України натякнули на ймовірну ціль атаки, прямо не визнавши своєї причетності до неї. "Воронезька народна, як там аеродром "Балтімор", – іронічно поцікавились у ЗСУ.
  • Окрім того, у ніч на 14 серпня далекобійні дрони Служби безпеки України, Збройних Сил України й Головного управління розвідки Міноборони України здійснили найбільшу від початку повномасштабного вторгнення атаку на російські військові аеродроми: атакували чотири аеродроми у Воронезькій, Курській та Нижньогородській областях РФ. "Зокрема, уражено військові летовища "Халіно", "Саваслєйка", "Борисоглєбськ" та "Балтимор". На цих аеродромах базується армійська авіація, винищувачі-бомбардувальники Су-34, винищувачі Су-35 та інша військова авіаційна техніка противника. Основними об’єктами ураження були склади паливно-мастильних матеріалів та авіаційних засобів ураження. Результати атаки уточнюються", – поінформували у Генштабі. Це була спеціально спланована операція, щоб противник не зміг використовувати ці аеродроми для ударів керованими авіабомбами по лінії фронту й українських містах. Місцеві пабліки писали про 10 вибухів тільки на "Саваслєйці", звідки регулярно злітають МіГи, які тероризують всю Україну повітряними тривогами. Російське міністерство оборони вранці 14 серпня повідомило, нібито вночі було знищено 117 безпілотників і 4 тактичних ракет у 8 регіонах РФ. Губернатор Нижньогородської області РФ Гліб Нікітін заявив, що безпілотники атакували Кулебакський муніципальний округ Нижньогородської області. За його словами, в регіоні працювала ППО та засоби РЕБ. Пізніше моніторингова група "Кримського вітру" зафіксувала пожежі на території авіабази "Саваслєйка" та на її околицях. Так, супутник NASA о 03:30 зафіксував пожежу неподалік злітно-посадкової смуги. Вогонь був на території, де розташовані будівлі. Тим часом на аеродромі "Борисоглібськ" у Воронезькій області Росії, влучили в північно-західну частину летовища.
  • У четвер, 15 серпня, у підмосковних Люберцях сталася масштабна пожежа. Горів колишній завод Ухтомського, який раніше випускав сільгосптехніку та військове озброєння.
  • Тим часом в ніч на 18 серпня ЗСУ завдали удару по комбінату "Кавказ" в Ростовській області РФ. Тут зберігалися нафта та нафтопродукти, які постачалися також і для потреб окупаційної армії РФ. Зазначається, що на території комбінату зафіксували щонайменше два осередки займання. Деталі щодо наслідків ураження уточнюються. У Генштабі додати, що завдання виконано силами й засобами Головного управління розвідки міноборони у взаємодії зі Збройними Силами та іншими складовими Сил оборони України. Напередодні міністерство оборони РФ прозвітувало, що цієї ночі російська ППО знищила 5 нібито українських БПЛА: два – над територією Білгородської області, один – над Курщиною і ще два – над Ростовською областю. Водночас за словами губернатора Ростовської області Василя Голубєва, на заході регіону сили та засоби цієї ночі нібито "відбили атаку БПЛА літакового типу". Вже згодом він додав у про ще одну "відбиту атаку" дронів, тепер уже на південному сході Ростовської області. Пізніше він уточнив, що о 05:35 нібито через повторну атаку БПЛА гасіння пожежі на промбазі у Пролетарську призупинено.

Вибухи у тимчасово окупованому Криму

  • У тимчасово окупованому Криму вночі 16 серпня лунали вибухи. Російське міністерство оборони заявляє про збиття 12 ракет ATACMS. Зазначається, що російська ППО нібито відбила атаку 12 ракет ATACMS, які намагалися атакувати Кримський міст. Російське міністерство оборони писало, що сили ППО нібито знищили 5 БПЛА літакового типу над акваторією Чорного моря. Крім цього, було ліквідовано два безекіпажні катери, які прямували у напрямку Кримського півострова. Крім цього, за інформацією каналу Astra, в окупованому Криму перекривали роботу Кримського мосту. Він не працював з 2 ночі до 7 ранку.

обстріл, ППО

Фото: reuters

Думки експертів

Головний редактор Defense Express Олег Катков відзначив, що атака на "Саваслєйку" була дуже успішною. 14 серпня Сили оборони знищили склад паливно-мастильних матеріалів на авіабазі "Саваслєйка" й щонайменше один літак окупантів Міг-31.

"Сьогоднішня атака Сил оборони по авіабазі окупантів "Саваслєйка" є найбільш дослідженою з усіх. Оскільки, ми вже бачили відео з місця подій та супутникові знімки. Зокрема, підтвердження від сервісу NASA моніторингу пожеж. Тому, можна констатувати, що удар був успішним. Щодо "Саваслєйки" можна говорити про успіх Сил оборони. Саме з цієї авіабази підіймаються літаки Міг-31К, які є носіями ракет "Кинджал". Вже точно можна говорити, що українські дрони уразили й знищили склад з паливно-мастильними матеріалами. Тут ще варто зазначити, що на цьому складі зберігали дуже специфічне авіаційне паливо. Тобто, ураження палива для літаків Міг-31К, а також інфраструктури для перекачування такого палива, є дуже потужним ударом по авіаційній базі", – пояснив Катков.

У Головному управлінні розвідки Міноборони кажуть, що ударні морські дрони українського виробництва MAGURA V5 за півтора року уразили 18 російських суден.

"Фактично чорноморський флот РФ у Криму капітулював. Усе найсучасніше і найнеобхідніше РФ уже вивела з Севастополя. Він паралізований цей флот. Зараз він їсть гроші з бюджету РФ, хоча свої функції виконувати не може", – розповів командир спецпідрозділу ГУР МО України "Group 13" з позивним Тринадцятий.

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