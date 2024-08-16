Українські дрони Magura уразили 18 російських суден за півтора року, - ГУР
У Головному управлінні розвідки Міноборони повідомили, що ударні морські дрони українського виробництва MAGURA V5 за півтора року уразили 18 російських суден
Про це повідомляє ГУР МО.
"Фактично чорноморський флот РФ у Криму капітулював. Усе найсучасніше і найнеобхідніше РФ уже вивела з Севастополя. Він паралізований цей флот. Зараз він їсть гроші з бюджету РФ, хоча свої функції виконувати не може", - розповів командир спецпідрозділу ГУР МО України “Group 13” з позивним Тринадцятий.
Він також розповів, що українські розвідники атакували великі російські кораблі "зграєю" дронів - завдавали відразу п’ять і більше уражень, що спричиняло критичні пошкодження.
У ГУР зазначили, що ударний морський дрон українського виробництва MAGURA V5 здатний долати відстань понад 800 кілометрів. Його швидкість становить 80 км/год, а вага бойової частини - 250 кг.
- У червні ГУР повідомляло, що на одну з нових модифікацій безекіпажної морської платформи Magura встановили ракети класу "повітря-повітря" Р-73.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.99 Купівля 40.99Продаж 41.45
- EUR Купівля 44.92Продаж 45.57
- Актуальне
- Важливе