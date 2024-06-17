На одну з модифікацій дрона Magura встановили ракети класу "повітря-повітря"
На одну з нових модифікацій безекіпажної морської платформи Magura встановили ракети класу "повітря-повітря" Р-73
Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.
Зазначається, що Р-73 - це ракети радянського виробництва класу "повітря-повітря" з інфрачервоною системою самонаведення.
Командир спецпідрозділу ГУР Group 13 на позивний "Тринадцятий" розповів, що ударні морські дрони Magura, оснащені такими ракетами, вже використовувались під час бойових операцій на Чорному морі, і це стало серйозним фактором страху й ризику для російської авіації.
"Такі розробки ефективні - росіяни їх дуже бояться. Коли вони їх бачать, то бояться навіть підлітати. А унікальність в тому, що такого ні в кого немає. [...] Це озброєння вже встановлене, і воно буде давати свої результати", - сказав він.
У ГУР наголошують, що уУдарні морські дрони Magura уже довели свою ефективність, адже саме вони "позбавили Росію домінування в акваторії Чорного моря та знизили загрози для України".
"Чорноморський флот РФ за підтримки авіації та інших компонентів тиснув і намагався створювати додаткові загрози для України, наших Сил безпеки і оборони: зокрема, загрози десантних операцій. Морські дрони, насамперед - Magura V5, стали такою асиметричною відповіддю, яку ворог досі не може наздогнати", - заявив представник ГУР Андрій Юсов.
- 17 червня повідомлялось, що головне управління розвідки Міністерства оборони України розглядає будь-які військові цілі РФ в радіусі 800 км, щоб атакувати їх дронами Magura.
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