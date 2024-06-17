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Україна розглядає будь-які військові російські цілі в радіусі 800 км для атак БПЛА Magura, - ГУР

17 червня, 2024 понедiлок
12:47
Війна з Росією морський дрон Magura V5

Головне управління розвідки Міністерства оборони України розглядає будь-які військові цілі РФ в радіусі 800 км, щоб атакувати їх дронами Magura

Зміст

Про це заявив представник ГУР МОУ Євгеній Єрін в ефірі телемарафону.

За його словами, БПЛА Magura є багатоцільовим дроном, який можна застосовувати на будь-яких водних поверхнях.

"Це багатоцільовий дрон, і в принципі він може використовуватися на будь-яких водних поверхнях… На дальності 800 км ми розглядаємо будь-які можливості і будь-які військові цілі ворога для ураження нашими дронами", - розповів Єрін.

  • Уночі понеділка, 17 червня, безпілотники української розвідки атакували військові обʼєкти у трьох російських областях - Білгородській, Воронезькій та Липецькій.
Теги:
Україна
Росія
безпілотник
ГУР
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