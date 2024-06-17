Україна розглядає будь-які військові російські цілі в радіусі 800 км для атак БПЛА Magura, - ГУР
Головне управління розвідки Міністерства оборони України розглядає будь-які військові цілі РФ в радіусі 800 км, щоб атакувати їх дронами Magura
Про це заявив представник ГУР МОУ Євгеній Єрін в ефірі телемарафону.
За його словами, БПЛА Magura є багатоцільовим дроном, який можна застосовувати на будь-яких водних поверхнях.
"Це багатоцільовий дрон, і в принципі він може використовуватися на будь-яких водних поверхнях… На дальності 800 км ми розглядаємо будь-які можливості і будь-які військові цілі ворога для ураження нашими дронами", - розповів Єрін.
- Уночі понеділка, 17 червня, безпілотники української розвідки атакували військові обʼєкти у трьох російських областях - Білгородській, Воронезькій та Липецькій.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.54 Купівля 40.54Продаж 41.08
- EUR Купівля 43.4Продаж 44.22
- Актуальне
- Важливе