Україна розглядає будь-які військові російські цілі в радіусі 800 км для атак БПЛА Magura, - ГУР

Про це заявив представник ГУР МОУ Євгеній Єрін в ефірі телемарафону.

За його словами, БПЛА Magura є багатоцільовим дроном, який можна застосовувати на будь-яких водних поверхнях.

"Це багатоцільовий дрон, і в принципі він може використовуватися на будь-яких водних поверхнях… На дальності 800 км ми розглядаємо будь-які можливості і будь-які військові цілі ворога для ураження нашими дронами", - розповів Єрін.