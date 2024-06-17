Червоний рівень небезпеки: у РФ заявили про нібито збиття безпілотників над Липецькою та Воронезькою областями
У ніч на понеділок, 17 червня, у Воронезькій та Липецькій областях РФ заявляли про нібито збиття українських безпілотників
Про це повідомили губернатори Липецької та Воронезької областей Ігор Артамонов та Олександр Гусєв.
О 03:34 Артамонов заявив, що над територією Липецька нібито був збитий один безпілотник.
Він додав, що місця падіння уламків працювали співробітники спецслужб. Жертв немає.
"Зберігається червоний рівень небезпеки. Системи виявлення і придушення перебувають у стані готовності", - наголосив Артамонов, закликавши містян не публікувати фото і відео з наслідками атак.
Менш ніж за годину, о 04:21, губернатор заявив про збиття ще одного БпЛА.Цього разу над промисловою територією міста. Також без жертв.
А згодом о 05:09 Артамонов повідомив про нібито збиття ще двох безпілотників.
"Ще два БПЛА було подавлено над промисловою територією Липецька. На місці падіння уламків працюють співробітники правоохоронних органів. Жертв немає", - заявив він, повторивши слова про червоний рівень небезпеки.
Також о 05:55 губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив про нібито збиття двох дронів.
"Минулої ночі над територією Воронезької області черговими силами ППО виявлено та знищено два БПЛА літакового типу. За попередніми даними, постраждалих і руйнувань немає", - повідомив він.
- У ніч на суботу, 15 червня, у РФ заявили про роботу ППО та збиття дронів на території Ростовській області. Вибухи лунали в районі міста Кам'янськ-Шахтинський, де розташоване одне з найбільших хімічних підприємств півдня Росії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.54 Купівля 40.54Продаж 41.08
- EUR Купівля 43.52Продаж 44.36
- Актуальне
- Важливе