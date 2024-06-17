Червоний рівень небезпеки: у РФ заявили про нібито збиття безпілотників над Липецькою та Воронезькою областями

Про це повідомили губернатори Липецької та Воронезької областей Ігор Артамонов та Олександр Гусєв.

О 03:34 Артамонов заявив, що над територією Липецька нібито був збитий один безпілотник.

Він додав, що місця падіння уламків працювали співробітники спецслужб. Жертв немає.

"Зберігається червоний рівень небезпеки. Системи виявлення і придушення перебувають у стані готовності", - наголосив Артамонов, закликавши містян не публікувати фото і відео з наслідками атак.

Менш ніж за годину, о 04:21, губернатор заявив про збиття ще одного БпЛА.Цього разу над промисловою територією міста. Також без жертв.

А згодом о 05:09 Артамонов повідомив про нібито збиття ще двох безпілотників.

"Ще два БПЛА було подавлено над промисловою територією Липецька. На місці падіння уламків працюють співробітники правоохоронних органів. Жертв немає", - заявив він, повторивши слова про червоний рівень небезпеки.

Також о 05:55 губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив про нібито збиття двох дронів.

"Минулої ночі над територією Воронезької області черговими силами ППО виявлено та знищено два БПЛА літакового типу. За попередніми даними, постраждалих і руйнувань немає", - повідомив він.