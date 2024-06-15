Росіяни заявили про атаку дронів на Ростовську область: ціллю міг бути "Комбінат "Каменський"

Про це повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

За його словами, під час відбиття атаки дронів цієї ночі близько 04:00 нібито було збито кілька БПЛА.

Російський чиновник стверджує. що осколки дронів впали на територію проммайданчика. Голубєв також додав, що попередньо у нежитловій будові пошкоджено скління, а з мешканців ніхто не постраждав.

Водночас у соцмережах з'явилися кадри, на яких начебто один із безпілотників пролітає над містом Каменськ-Шахтинський Ростовської області.

Як пише російське видання ASTRA, у цьому міст розташоване федеральне казенне підприємство "Комбінат "Каменський" - одне з найбільших хімічних підприємств півдня Росії. На цьому комбінаті, за оприлюдненими раніше в ЗМІ даними ЦРУ від 2011 року, було виробництво композитного палива для ракетних двигунів для балістичних ракет на твердому паливі РТ-2, та розміщення випробувальних установок.

Раніше ASTRA писало, що це підприємство у РФ вже атакували дрони у квітні 2024 року.