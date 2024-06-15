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Росіяни заявили про атаку дронів на Ростовську область: ціллю міг бути "Комбінат "Каменський"

15 червня, 2024 субота
06:22
Війна з Росією безпілотник, дрон

У ніч на суботу, 15 червня, у РФ заявили про роботу ППО та збиття дронів на території Ростовській області. Вибухи лунали в районі міста Кам'янськ-Шахтинський, де розташоване одне з найбільших хімічних підприємств півдня Росії

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Про це повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

За його словами, під час відбиття атаки дронів цієї ночі близько 04:00 нібито було збито кілька БПЛА. 

Російський чиновник стверджує. що осколки дронів впали на територію проммайданчика. Голубєв також додав, що попередньо у нежитловій будові пошкоджено скління, а з мешканців ніхто не постраждав.

Водночас у соцмережах з'явилися кадри, на яких начебто один із безпілотників пролітає над містом Каменськ-Шахтинський Ростовської області.

Як пише російське видання ASTRA, у цьому міст розташоване федеральне казенне підприємство "Комбінат "Каменський" - одне з найбільших хімічних підприємств півдня Росії. На цьому комбінаті, за оприлюдненими раніше в ЗМІ даними ЦРУ від 2011 року, було виробництво композитного палива для ракетних двигунів для балістичних ракет на твердому паливі РТ-2, та розміщення випробувальних установок.

Раніше ASTRA писало, що це підприємство у РФ вже атакували дрони у квітні 2024 року.

  • Тим часом російська терористична армія 15 червня завдала авіаційного удару по селу Глушківка Купʼянського району Харківщини, внаслідок чого загинула жінка.
Теги:
Росія
ППО
безпілотник
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