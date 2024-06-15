Росіяни заявили про атаку дронів на Ростовську область: ціллю міг бути "Комбінат "Каменський"
У ніч на суботу, 15 червня, у РФ заявили про роботу ППО та збиття дронів на території Ростовській області. Вибухи лунали в районі міста Кам'янськ-Шахтинський, де розташоване одне з найбільших хімічних підприємств півдня Росії
Про це повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.
За його словами, під час відбиття атаки дронів цієї ночі близько 04:00 нібито було збито кілька БПЛА.
Російський чиновник стверджує. що осколки дронів впали на територію проммайданчика. Голубєв також додав, що попередньо у нежитловій будові пошкоджено скління, а з мешканців ніхто не постраждав.
Водночас у соцмережах з'явилися кадри, на яких начебто один із безпілотників пролітає над містом Каменськ-Шахтинський Ростовської області.
Як пише російське видання ASTRA, у цьому міст розташоване федеральне казенне підприємство "Комбінат "Каменський" - одне з найбільших хімічних підприємств півдня Росії. На цьому комбінаті, за оприлюдненими раніше в ЗМІ даними ЦРУ від 2011 року, було виробництво композитного палива для ракетних двигунів для балістичних ракет на твердому паливі РТ-2, та розміщення випробувальних установок.
Раніше ASTRA писало, що це підприємство у РФ вже атакували дрони у квітні 2024 року.
- Тим часом російська терористична армія 15 червня завдала авіаційного удару по селу Глушківка Купʼянського району Харківщини, внаслідок чого загинула жінка.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.53 Купівля 40.53Продаж 41.09
- EUR Купівля 43.53Продаж 44.37
- Актуальне
- Важливе