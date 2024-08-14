Зруйновані кілька ангарів: опубліковано супутникові знімки атаки по аеродрому "Борисоглібськ" у Воронезькій області РФ
Дрони, які в ніч на 14 серпня атакували військовий аеродром "Борисоглібськ" у Воронезькій області Росії, влучили в північно-західну частину летовища
Супутникові знімки Planet Labs за 14 серпня опублікував проєкт "Схеми" (Радіо Свобода).
На знімках видно, що зруйновано декілька ангарів. Дрони уразили північно-західну частину летовища.
Фото: Радіо Свобода
Як розповів "Схемам" авіаексперт Анатолій Храпчинський, там розміщена технічно-експлуатаційна частина, яка ремонтує й обслуговує літаки. Загалом на аеродромі "Борисоглібськ"базуються літаки Су-25, Су-30, Су-34 та Су-35 ВПС РФ.
Фото: Радіо Свобода
Раніше джерела в СБУ підтвердили Радіо "Свобода" й Укрінформу про здійснену найбільшу атаку на російські військові аеродроми за увесь час повномасштабної війни. Йдеться про летовище у Воронежі, а також "Курськ", "Саваслейка" та "Борисоглібськ".
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