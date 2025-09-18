У Росії очікують скорочення кількості населення на 25%, - ГУР

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Вже зараз російські підприємства відчувають дефіцит робочої сили, а у закладах професійно-технічної освіти бракує студентів. Згідно із закритими демографічними звітами РФ, ситуація погіршиться. Прогнозують, що у найближчі 50 років населення скоротиться щонайменше на 25%.

"Найбільш гнітючі демографічні тенденції фіксують у далекосхідних регіонах держави-агресора, звідки Москва вигребла більшість чоловіків та відправила в утилізацію на злочинній війні проти України. Розпочата Росією війна — одна із визначальних причин негативних демографічних явищ та відповідних прогнозів усередині держави-агресора", - пише ГУР.

У розвідці наголосили, що більшість загиблих і поранених російських окупантів - чоловіки віком від 20 до 35 років, які складають основу демографічної піраміди

"Аби сповільнити кризові прояви в демографії та економіці, російські посадовці пропонують активніше залучати трудових мігрантів. Їх, до речі, теж активно вербують для участі у злочинній війні. Такий підхід Кремля вчергове свідчить про небажання путінської диктатури припиняти бойові дії, а навпаки ― продовжувати війну проти України, до останнього використовуючи поневолені народи так званої РФ, а також чоловіче населення на окупованих українських територіях", - йдеться у повідомленні.