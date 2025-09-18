Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: хроніка

У Росії очікують скорочення кількості населення на 25%, - ГУР

У Росії очікують скорочення кількості населення на 25%, - ГУР

Влад Дідусь
18 вересня, 2025 четвер
08:59
Війна з Росією москва, кремль

Українська розвідка отримала інформацію з закритого документообігу, що у Росії готуються до скорочення кількості населення на 25%



Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Вже зараз російські підприємства відчувають дефіцит робочої сили, а у закладах професійно-технічної освіти бракує студентів. Згідно із закритими демографічними звітами РФ, ситуація погіршиться. Прогнозують, що у найближчі 50 років населення скоротиться щонайменше на 25%.

"Найбільш гнітючі демографічні тенденції фіксують у далекосхідних регіонах держави-агресора, звідки Москва вигребла більшість чоловіків та відправила в утилізацію на злочинній війні проти України. Розпочата Росією війна — одна із визначальних причин негативних демографічних явищ та відповідних прогнозів усередині держави-агресора", - пише ГУР.

У розвідці наголосили, що більшість загиблих і поранених російських окупантів - чоловіки віком від 20 до 35 років, які складають основу демографічної піраміди

"Аби сповільнити кризові прояви в демографії та економіці, російські посадовці пропонують активніше залучати трудових мігрантів. Їх, до речі, теж активно вербують для участі у злочинній війні. Такий підхід Кремля вчергове свідчить про небажання путінської диктатури припиняти бойові дії, а навпаки ― продовжувати війну проти України, до останнього використовуючи поневолені народи так званої РФ, а також чоловіче населення на окупованих українських територіях", - йдеться у повідомленні.

  • Протягом доби 17 вересня російська окупаційна армія втратила ще щонайменше 930 військових. Також українські захисники знищили 33 артилерійські системи й 2 танки ворога.
Більше новин
