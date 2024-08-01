У Росії прокоментували їхню можливу участь у Саміті миру
Прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков заявив, що наразі Саміту миру за участі Росії не планується. За його словами, РФ нібито не довіряє українській владі
Про це пишуть пропагандистські медіа РІА Новини і ТАСС.
Речник Кремля заявив, що "жодного мирного саміту щодо України за участю РФ поки що не готується". Пєсков додав, що Росія "може розмовляти" з українською владою, але "довіряти не може".
"Порядок денний, який влаштовував би Москву, поки що не було озвучено в контексті підготовки конференції щодо України", - додав прессекретар очільника Кремля.
Зазначимо, що раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що більшість країн хочуть, аби у другому Саміті миру взяла участь Росія, тому Україна не може бути проти цього.
Водночас президент нагадав, що Україна до кінця листопада має підготувати план на основі формули миру, в якому буде наголошено зокрема на суверенітеті держави та її територіальній цілісності.
- Прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва не залишить без відповіді рішення ЄС спрямувати Україні €1,5 млрд доходів від російських активів.
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