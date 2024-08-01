У Росії прокоментували їхню можливу участь у Саміті миру

Про це пишуть пропагандистські медіа РІА Новини і ТАСС.

Речник Кремля заявив, що "жодного мирного саміту щодо України за участю РФ поки що не готується". Пєсков додав, що Росія "може розмовляти" з українською владою, але "довіряти не може".

"Порядок денний, який влаштовував би Москву, поки що не було озвучено в контексті підготовки конференції щодо України", - додав прессекретар очільника Кремля.

Зазначимо, що раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що більшість країн хочуть, аби у другому Саміті миру взяла участь Росія, тому Україна не може бути проти цього.

Водночас президент нагадав, що Україна до кінця листопада має підготувати план на основі формули миру, в якому буде наголошено зокрема на суверенітеті держави та її територіальній цілісності.