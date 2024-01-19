У Росії розробляють дешевий ударний дрон, спроможний літати на 350 км, - Defense Express

Про це в ефірі Еспресо розповів військовий експерт Defence Express Іван Киричевський.

Він наголосив, що для своїх безпілотників окупантам доводиться використовувати іноземні двигуни, адже власні вони не подужали.

"У них є специфічний нюанс, що на безпілотники типу "шахед", щоб вони несли кілька десятків чи навіть сотень кілограмів, то з моторами, слава Богу, у них проблеми. Для "шахедів" їм доводиться брати або іранські, або китайські двигуни, бо власні вони не подужали. Навіть на "Ланцеті" у них стоїть не російська розробка, а чеські електродвигуни на іграшкові літальні апарати масою 5 кг. Там диво, як вони змушують на таких маленьких моторчиках літати "ланцети" масою 12 кг", - пояснив Киричевський.

Водночас, за словами росіян, дрон "Ястреб" буде дешевим, адже "повністю збирається з цивільних компонентів".

За інформацією російських ЗМІ, безпілотник зараз випробовують, а протягом першого півріччя 2024 року роботу над безпілотником планують завершити.

Його виробником є російське конструкторське бюро "Стратим". Ворог називає дрон бюджетним аналогом "Герані" - іранського Shahed.

"Це літаюче крило з наведенням по координатах", - кажуть окупанти про свій "Ястреб".

Росіяни стверджують, що розробляють дрон у двох варіантах, відмінність яких полягає у двигуні: безпілотник із двигуном внутрішнього згорання летітиме зі швидкістю до 300 км/год, а з реактивним - до 700 км/год.

Відомі такі характеристики дрона: дальність польоту - до 350 км, літна маса безпілотника - до 45 кг, бойова частина - 16 кг, розмах крил - 1,5 м.

За словами росіян, їхній "Ястреб" є стійким до систем радіоелектронної боротьби, а за допомогою системи "машинного зору" може заходити на ціль.

Окупанти заявляють, що їхній дрон "завдаватиме ударів по цілях у глибині оборони противника". Крім того, вони хочуть використовувати дрон як хибну ціль для ППО.