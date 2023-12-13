Більші, але повільніші за "шахеди": у Росії почали виробляти нові ударні БПЛА, - ISW
Росіяни почали серійне виробництво безпілотників гелікоптерного типу "Терміт", але для України вони не несуть сильної загрози
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) з посиланням на російські джерела.
Зазначається, 12 грудня росіяни, включно зі відомим державним пропагандистом, заявили, що країна виробляє безпілотник вертолітного типу "Терміт".
Дрон озброєний 80-мм ракетами з дальністю збільшення цілей до шести кілометрів.
Водночас військовий аналітик з України 1 грудня повідомляв, що безпілотники "Терміт" не загрожують українським силам За його словами, такі дрони більші та повільніші за "шахеди", що робить їх легкими мішенями для збиття Силами оборони.
- Напередодні британська розвідка зазначала, що безпілотник-камікадзе "Ланцет" змінив підхід Росії до використання цього виду озброєння. Раніше РФ використовувала його переважно для розвідки.
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