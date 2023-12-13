Більші, але повільніші за "шахеди": у Росії почали виробляти нові ударні БПЛА, - ISW

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) з посиланням на російські джерела.

Зазначається, 12 грудня росіяни, включно зі відомим державним пропагандистом, заявили, що країна виробляє безпілотник вертолітного типу "Терміт".

Дрон озброєний 80-мм ракетами з дальністю збільшення цілей до шести кілометрів.

Водночас військовий аналітик з України 1 грудня повідомляв, що безпілотники "Терміт" не загрожують українським силам За його словами, такі дрони більші та повільніші за "шахеди", що робить їх легкими мішенями для збиття Силами оборони.