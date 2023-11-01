Британська розвідка назвала найефективніший БПЛА Росії протягом останнього року

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британі.

Зазначається, що російські малі безпілотні авіаційні комплекси одностороннього удару "Ланцет", ймовірно, були одними з найефективніших нових засобів, які Росія використовувала в Україні за останні 12 місяців.

Цей дрон був розроблений для пілотування над ворожою територією, очікуючи, доки буде ідентифікована ціль, після чого вони падають на неї та вибухають.

"Ланцети виготовляє ZALA Aero Group. ZALA також виготовляє невеликий безозброєний БПЛА "Орлан-10", який Росія часто розгортає разом із "Ланцетом" для виявлення цілей. Україна також досягла успіху з малими OWA UAV", - йдеться у повідомленні.

Росія розгортає "Ланцет" для атаки на пріоритетні цілі, і вони стають дедалі помітнішими в ключовій контрбатарейній боротьбі, вражаючи ворожу артилерію.

Повідомляється, що Росія традиційно використовувала малі безпілотники переважно для розвідки. Однак завдяки своїй атакуючій здатності “Ланцет” став кроком у зміні того, як Росія використовує цю категорію зброї.