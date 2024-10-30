У Росії заявили про атаку БПЛА в низці регіонів і відзвітували, нібито збили 23 безпілотники
Російське міністерство оборони звинуватило Україну в атаці безпілотників і заявила про нібито знищення 23 БПЛА. У Курській області почалася пожежа
Про це повідомляє міноборони РФ.
Так, як повідомляє російське відомство, сили ППО вночі збили або перехопили 23 безпілотники, зокрема сім - над територією Ростовської області, 5 - над Курської, 4 - над Смоленської, по три - над територіями Орловської та Брянської областей та один - над територією Білгородської області.
Російський Telegram-канал Astra повідомляє, що у Железногорську Курської області почалася пожежа після атаки безпілотників.
Чеченський диктатор Рамзан Кадиров заявив про атаку БПЛА на російський університет спецназу (РУС) в Гудермесі вранці 29 жовтня
- Актуальне
- Важливе