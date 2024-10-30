У Росії заявили про атаку БПЛА в низці регіонів і відзвітували, нібито збили 23 безпілотники

Про це повідомляє міноборони РФ.

Так, як повідомляє російське відомство, сили ППО вночі збили або перехопили 23 безпілотники, зокрема сім - над територією Ростовської області, 5 - над Курської, 4 - над Смоленської, по три - над територіями Орловської та Брянської областей та один - над територією Білгородської області.

Російський Telegram-канал Astra повідомляє, що у Железногорську Курської області почалася пожежа після атаки безпілотників.