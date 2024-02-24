У Росії заявили про "перехоплення" дронів над трьома областями
Міністерство оборони Росії звинуватило Україну в нібито атаці безпілотників на три регіони. Там буцімто працювали російські сили ППО
Про це повідомляє міноборони РФ.
"Протягом минулої ночі з 00:20 до 02:00 припинено чергові спроби київського режиму здійснити терористичні атаки з застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що російська ППО нібито збила один безпілотник у Курській області, два - над Липецькою областю та ще один дрон - над територією Тульської області.
- У Росії вночі заявляли, що після удару безпілотника по Новолипецькому металургійному комбінату (НЛМК) там почалася сильна пожежа.
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