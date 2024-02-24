У Росії заявили про "перехоплення" дронів над трьома областями

Про це повідомляє міноборони РФ.

"Протягом минулої ночі з 00:20 до 02:00 припинено чергові спроби київського режиму здійснити терористичні атаки з застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російська ППО нібито збила один безпілотник у Курській області, два - над Липецькою областю та ще один дрон - над територією Тульської області.