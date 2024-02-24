У Росії пожежа на Новолипецькому металургійному комбінаті: імовірний удар дрона

Про це пише телеграм-канал База.

За словами очевидців, перед пожежею в небі чули звук БПЛА, що пролітає, і потім пролунали вибухи.

За інформацією "Бази", на НЛМК горить відкритий склад вугілля. Удар припав по коксохімічному цеху, де розташовані холодильні установки. Попередньо ніхто не постраждав, але дані уточнюються.

Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ відзначає, що, на думку фахівців, вибух може перешкодити роботі заводу мінімум на місяць.

Очільник Липецької області Ігор Артамонов заявив, що "відбулося загоряння в одному із цехів НЛМК. Вогонь загашений, постраждалих немає. Загроза викиду небезпечних речовин відсутня".

Також він зазначив, що за непідтвердженою спецслужбами інформації причиною займання стало падіння літального апарату.

Згодом він додав, що "схожі новини надходять і з сусідніх регіонів".