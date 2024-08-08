У Росії зазнавали катувань 95% українських військовополонених, - місія ООН
Понад 95% українських військовополонених зазнали катувань в Росії. Натомість в Україні ставлення до полонених РФ повністю відрізняється
Про це повідомляє керівниця Моніторингової Місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белл в ефірі нідерландського телеканалу Nederlandse Omroep Stichting (NOS).
"Їх б’ють металевими палицями та палками, жорстко б'ють струмом. Їх роздягають. Це жахливо. Це найгірше, що я бачила за 20 років моєї кар’єри, відвідуючи полонених від імені ООН. Тортури є поширеними та структурними. 95% українських військовополонених зазнали тортур, і це є воєнним злочином", - каже Белл.
За її словами, Моніторингова місія ООН має повний доступ до російських полонених в Україні. Проте в Росії вони позбавлені доступу до спілкування з українськими полоненими.
"Українська влада надає нам безобмежений доступ до таборів та тимчасових в’язниць із військовополоненими", - додала Белл.
- У Парламентській асамблеї Ради Європи опрацьовують резолюції щодо звільнення з російського полону українських військових і цивільних.
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