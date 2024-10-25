У росіян є просування на межі Харківщини та Луганщини, - DeepState

Про це повідомляє інформаційний OSINT-ресурс DeepState.

"Ворог просунувся біля Невського", - йдеться у повідомленні про населений пункт розташований у Луганській області, біля межі регіону з Харківщиною.

OSINT-фахівці також розповіли про ситуацію біля населеного пункту Максимільянівка (Донеччина), де активно наступають росіяни.

"Саме на південь від села останнім часом росіяни зосередили свою увагу, проводячи штурми, щоб добратися до східних околиць Курахового", - пише DeepState.