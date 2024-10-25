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Головна Війна з Росією У росіян є просування на межі Харківщини та Луганщини, - DeepState

У росіян є просування на межі Харківщини та Луганщини, - DeepState

Влад Дідусь
25 жовтня, 2024 п'ятниця
04:48
Війна з Росією Війна з Росією, ЗСУ

У пʼятницю, 25 жовтня, стало відомо, що російські терористи змогли просунутись на межі Луганської та Харківської областей

Зміст

Про це повідомляє інформаційний OSINT-ресурс DeepState.

"Ворог просунувся біля Невського", - йдеться у повідомленні про населений пункт розташований у Луганській області, біля межі регіону з Харківщиною.

OSINT-фахівці також розповіли про ситуацію біля населеного пункту Максимільянівка (Донеччина), де активно наступають росіяни.

"Саме на південь від села останнім часом росіяни зосередили свою увагу, проводячи штурми, щоб добратися до східних околиць Курахового", - пише DeepState.

  • 22 жовтня повідомлялось, що терористи максимально активні та кидають в бій все нові резерви, щоб якомога швидше зайти в Курахове Донецької області.
Теги:
Україна
Росія
Донбас
російська армія
Луганщина
ЗСУ
Донеччина
окуповані території
окупанти
Харківщина
Курахове
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