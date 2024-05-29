У росіян на лівобережжі Херсонщини істерика, - журналістка Вірлич

Про це вона розповіла в етері телеканалу "Еспресо".

"ЗСУ точно присутні на лівобережжі Херсонщини, це підтверджують офіційні представники. Там тривають дуже потужні бої. Нещодавно ми робили аналіз по Бериславу. Ті, хто знаходяться ближче до лінії Дніпра, повідомляють, що росіяни потужно обстрілюють. Однак ЗСУ насипають окупантам у відповідь по військових цілях. Тому українські військові там точно присутні. Плацдарм вони трохи розширили. Звісно, ніхто не каже до якого ступеня, але у Новій Каховці, Каховці в росіян істерика", - зазначила Вірлич.



За її словами, ключові колаборанти намагаються бути ближче до Скадовська і Генічеська.

"Їм здається, що там безпечніше. Також відбуваються постійні ротації з боку росіян в бік початку лівобережжя - Кринки, Нова Каховка. Скільки б росіяни не хотіли відбити острів Нестрига, один з ключових, у них нічого не вийшло", - додала Вірлич.