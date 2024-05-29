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Ексклюзив

У росіян на лівобережжі Херсонщини істерика, - журналістка Вірлич

29 травня, 2024 середа
08:50
Війна з Росією на фото: ЗСУ

Головна редакторка херсонського видання Кавун.City Євгенія Вірлич завила, що ЗСУ присутні на лівобережжі Херсонщини. Вона посилається на слова військових

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Про це вона розповіла в етері телеканалу "Еспресо".

"ЗСУ точно присутні на лівобережжі Херсонщини, це підтверджують офіційні представники. Там тривають дуже потужні бої. Нещодавно ми робили аналіз по Бериславу. Ті, хто знаходяться ближче до лінії Дніпра, повідомляють, що росіяни потужно обстрілюють. Однак ЗСУ насипають окупантам у відповідь по військових цілях. Тому українські військові там точно присутні. Плацдарм вони трохи розширили. Звісно, ніхто не каже до якого ступеня, але у Новій Каховці, Каховці в росіян істерика", - зазначила Вірлич.

За її словами, ключові колаборанти намагаються бути ближче до Скадовська і Генічеська.

"Їм здається, що там безпечніше. Також відбуваються постійні ротації з боку росіян в бік початку лівобережжя - Кринки, Нова Каховка. Скільки б росіяни не хотіли відбити острів Нестрига, один з ключових, у них нічого не вийшло", - додала Вірлич.

  • Нещодавно у Силах оборони Півдня розповіли, чому важливо утримувати плацдарм у Кринках.
Теги:
військові
російська армія
Херсон
ЗСУ
Херсонщина
окупанти
Військові новини
втрати окупантів
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