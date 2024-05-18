У Силах оборони Півдня розповіли, чому важливо утримувати плацдарм у Кринках

Про це він сказав в етері Еспресо.

На запитання щодо важливості утримання плацдарму у Кринках, Плетенчук відповів: "Тактичні та стратегічні елементи важливі. По-перше, це унеможливлює військові дії нашого ворога у деяких його планах і по-друге, це розширює можливість наших подальших дій".

Він наголосив, що завдяки утриманню Кринок українські війська мають ініціативу на цьому напрямку.

"Якби, наприклад, російські окупанти зараз мали повний контроль над лівим берегом ситуація на правобережжі була б ще складніша, ніж вона є зараз, а вона зараз як ви знаєте досить складна, тому що вони постійно обстрілюють села вздовж правого берега, Херсон - це не завжди лише авіаційні удари, це досить багато обстрілів саме зі ствольної артилерії, танків, мінометів", - пояснив військовий.

Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня нагадав реакцію Росії на відкидання окупантів з острова Нестрига.

"Вони відчайдушно намагалися на неї повернутися, виклали узбережжя трупами своїх військовослужбовців і чомусь дуже хотіли закріпитися фактично на правому березі. Тому що острів Нестрига належить до правого берега, після нього вже починається безпосередньо гирло річки Дніпро і лівий берег. Тому вони розуміють, яка важливість закріпитися десь ближче до позиції і це надає деякі оперативні переваги в операційній зоні. Тому, звісно, у цьому є сенс", - підсумував Плетенчук.