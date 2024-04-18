У росіян за Уралом є безліч старої бронетехніки, - генерал-лейтенант Романенко
Засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України", заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.), генерал-лейтенант Ігор Романенко зазначив, що Україні потрібно збільшувати воєнний потенціал
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"За оцінками західних фахівців, на поточний час росіяни відновили свій потенціал озброєння й техніки на рівні того, як вони починали війну. Тому що підприємства воєнно-промислового комплексу й економіки ще минулого року переведено на військові рейки. Також не треба забувати, що Радянський Союз був змушений, коли підписували договори, бронетехніку передислокувати за Урал. Наразі там поля старої бронетехніки яку можна відновлювати, модернізовувати, що росіяни й роблять", - пояснив Романенко.
За словами генерал-лейтенанта, росіяни ще мають можливість набрати техніку десь із-за Урала, відновити й направити її на фронт.
"Нам треба реалістично оцінювати можливості ворога. Відстежувати, куди йде ворожа техніка, щоб ефективно з нею боротися та наполегливо збільшувати свій потенціал", - наголосив Романенко.
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