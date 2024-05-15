У російських в'язницях утримують майже 1,7 тис. цивільних українців, - Лубінець
Відповідно до офіційних даних, у місцях несвободи у РФ перебувають майже 1,7 тис. цивільних громадян України, 900 з таких випадків підтверджено Міжнародним комітетом Червоного хреста
Про це за підсумками засідання робочої групи з питань захисту прав і свобод цивільних осіб повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
"На зустрічі йшлося про те, що за офіційними даними в місцях несвободи РФ перебувають майже 1700 цивільних осіб, з них майже 900 – підтверджено МКЧХ. Однак, в статусі безвісти зниклих офіційно зафіксовано близько 14000 цивільних осіб", - написав Лубінець.
Водночас зазначено, що представник з прав людини в системі сектору безпеки й оборони Олександр Кононенко під час зустрічі описав блоки й підгрупи Робочої групи, а також закликав її учасників до ефективної співпраці.
- 8 травня Дмитро Лубінець передав президентці Міжнародної Федерації Червоного Хреста Кейт Форбс документи, які свідчать про порушення діяльності російського Червоного Хреста.
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