У російських в'язницях утримують майже 1,7 тис. цивільних українців, - Лубінець

Про це за підсумками засідання робочої групи з питань захисту прав і свобод цивільних осіб повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"На зустрічі йшлося про те, що за офіційними даними в місцях несвободи РФ перебувають майже 1700 цивільних осіб, з них майже 900 – підтверджено МКЧХ. Однак, в статусі безвісти зниклих офіційно зафіксовано близько 14000 цивільних осіб", - написав Лубінець.

Водночас зазначено, що представник з прав людини в системі сектору безпеки й оборони Олександр Кононенко під час зустрічі описав блоки й підгрупи Робочої групи, а також закликав її учасників до ефективної співпраці.