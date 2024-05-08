Лубінець передав МФЧХ документи щодо порушень діяльності російського Червоного Хреста
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець передав президентці Міжнародної Федерації Червоного Хреста Кейт Форбс документи, які свідчать про порушення діяльності російського Червоного Хреста
Про це Лубінець повідомив у Telegram.
Зазначається, що російський Червоний Хрест з 2014 року незаконно використовує майно Національного Товариства Червоного Хреста України.
"Фактично понад 10 років федерація закриває на це очі: ні позиції підтримки, ні засудження! Уявіть: у вас вкрали майно, а натомість - мовчання від організацій, які мають реагувати!" - йдеться у повідомленні.
Лубінець наголосив, що десятиліття російський Червоний Хрест перебуває на території тимчасово окупованого Криму, який юридично є Україною. Натомість від МФЧХ, за словами омбудсмена, жодних дій і реакцій.
"Окрім цього, російський Червоний Хрест систематично порушує принципи нейтральності! Йдеться про співпрацю РЧХ з табором "Артек", у якому фактично змінюють ідентичність українських дітей, а також про пряму допомогу російським військовослужбовцям", - додав Лубінець.
Він наголосив, що федерація має реагувати на порушення конкретними діями, а не бути "адвокатом" Російського Червоного Хреста.
- Нещодавно Дмитро Лубінець висловив невдоволення реакцією міжнародних організацій на агресію Росії.
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