Лубінець невдоволений реакцією міжнародних організацій на удар РФ по Дніпру 19 квітня

Про це він написав у Telegram.

Зазначається, що після ракетного удару РФ по Дніпру та області 19 квітня реакція світової спільноти виявилася "досить млявою". На думку омбудсмена, поведінка міжнародних партнерів стимулює Росію продовжувати вбивати українців.

"Я направив звернення до структур ООН, РЄ, ОБСЄ, МКЧХ, інших міжнародних організацій, національних інституцій з прав людини, колегам омбудсманам, а також 50 комітетам з прав людини парламентів країн світу з метою публічного засудження таких дій, а також для надання Україні допомоги, зокрема додаткових систем ППО. Однак, гідної реакції міжнародної спільноти, я не побачив", - написав Лубінець.

За його словами, Україна не повинна допустити, щоб вбивство мирних громадян стало повсякденністю, на яку немає гідної та рішучої реакції: "Безкарність варварських дій спровокує поширення агресії Росії не лише на Україну, а і далеко за її межі".