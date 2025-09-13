У російському порту Приморськ дронами СБУ пошкоджено два танкери "тіньового флоту", - Reuters
Безпілотники Служби безпеки України атакували російський порт Приморськ у Балтійському морі, уразивши два танкери, що використовуються Росією для транспортування нафти
Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.
Мова йде про судна Kusto та Cai Yun типу Aframax, зареєстровані на Сейшельських островах. Обидва танкери належать до так званого "тіньового флоту" РФ і ходять під сейшельським прапором.
За даними видання, танкер Kusto здатен перевозити близько 700 тис. барелів нафти.
Внаслідок атаки завантаження нафти в Приморську було тимчасово зупинено. Станом на зараз немає підтвердження, чи відновили роботу порту.
Приморськ є ключовим експортним хабом для російської нафти та найбільшим портом у західній частині РФ. Його пропускна здатність становить близько 1 млн барелів сирої нафти на добу.
- Раніше українські ЗМІ повідомляли, що дрони Служби безпеки України вразили найбільший нафтоналивний порт Росії на Балтійському морі "Приморськ": відвантаження нафти зупинилося.
