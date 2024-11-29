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У Ростовській області палає нафтобаза. Росіяни скаржаться на атаку дронів

Влад Дідусь
29 листопада, 2024 п'ятниця
04:36
Війна з Росією вогонь, полум'я, пожежа

У ніч з 28 на 29 листопада у Ростовській області спалахнула пожежа на нафтобазі у передмісті міста Каменськ-Шахтинський

Зміст

Про пожежу на нафтобазі пише російський Telegram-канал Baza, Mash та інші.

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар заявив, що регіон потрапив під атаку дронів. За його словами, мова йде про щонайменше 30 БПЛА.

Російська влада не розголошує інформацію про пожежу саме на нафтобазі. Слюсар заявив, що більше ніж 100 "рятувальників" борються з пожежею на "промисловому обʼєкті".

Місцеві російські ресурси ж поділились інформацією, що мова йде про нафтобазу у Камʼянському районі - у передмісті міста Каменськ-Шахтинський.

  • Російська влада вночі вівторка, 26 листопада, заявила про нібито відбиття атаки безпілотників, зокрема у Ростовській області.
Теги:
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Світ
Росія
безпілотник
Військові новини
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