У селищі на Херсонщині росіяни пошкодили газогон: 700 будинків залишалися без газу

Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Внаслідок чергового ворожого обстрілу в населеному пункті Антонівка було пошкоджено ділянку газогону. 700 будинків залишилися без газу", - написав він.

За його словами, попри постійні атаки з боку окупаційної влади, фахівці аварійної служби оперативно ліквідували пошкодження. Зараз антонівці вже з газопостачанням.