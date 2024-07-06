У селищі на Херсонщині росіяни пошкодили газогон: 700 будинків залишалися без газу
Росіяни обстріляли селище Антонівка на Херсонщині, в результаті чого було пошкоджено ділянку газогону, а 700 будинків залишалися без газу
Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.
"Внаслідок чергового ворожого обстрілу в населеному пункті Антонівка було пошкоджено ділянку газогону. 700 будинків залишилися без газу", - написав він.
За його словами, попри постійні атаки з боку окупаційної влади, фахівці аварійної служби оперативно ліквідували пошкодження. Зараз антонівці вже з газопостачанням.
- Удень 3 липня російська окупаційна армія атакувала Полтавщину, внаслідок чого загинув працівник АТ "Укргазвидобування", ще трьох поранено.
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