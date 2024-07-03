РФ атакувала Полтавщину: загинула людина, пошкоджено школу й дитсадок
Удень 3 липня російська окупаційна армія атакувала Полтавщину, внаслідок чого загинула цивільна людина
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
"За попередньою інформацією, загинула одна цивільна людина, ще троє травмовані. Одна з них у важкому стані", - розповів чиновник про наслідки атаки РФ.
Також уламками пошкоджено школу й дитячий садочок у Полтавському районі. Відповідні фото Пронін виклав у мережу.
За його словами, ворог атакує Полтавщину третій день поспіль.
При цьому тип озброєння не уточнюється.
- 4 червня ворог атакував промисловий обʼєкт у Полтавській області, через що постраждав чоловік.
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