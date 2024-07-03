РФ атакувала Полтавщину: загинула людина, пошкоджено школу й дитсадок

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"За попередньою інформацією, загинула одна цивільна людина, ще троє травмовані. Одна з них у важкому стані", - розповів чиновник про наслідки атаки РФ.

Також уламками пошкоджено школу й дитячий садочок у Полтавському районі. Відповідні фото Пронін виклав у мережу.

За його словами, ворог атакує Полтавщину третій день поспіль.

При цьому тип озброєння не уточнюється.