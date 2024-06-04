Росія запустила "шахеди" з півдня, сходу та півночі. Ситуація у ніч на 5 червня

Про загрозу "шахедів" з півночі та сходу Повітряні сили повідомили близько 22:30.

Ближче до 23:00 ударні БПЛА також зафіксували на півдні України - Херсонщині та Миколаївщині.

Станом на 23:24 було відомо про групи "шахедів" на Херсонщині, Полтавщині, Харківщині та Сумщині.

Інформація про рух безпілотників станом на 23:44:

"Шахеди" з Херсонщини та Дніпропетровщини - рухаються на Миколаївщину.

Нова група "шахедів" з Херсонщини - курсом на північний захід.

"Шахеди" з Сумщини та Харківщини - курсом на Полтавщину.

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