Росія запустила "шахеди" з півдня, сходу та півночі. Ситуація у ніч на 5 червня
Ввечері вівторка, 4 червня, російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" з декількох напрямків
Про загрозу "шахедів" з півночі та сходу Повітряні сили повідомили близько 22:30.
Ближче до 23:00 ударні БПЛА також зафіксували на півдні України - Херсонщині та Миколаївщині.
Станом на 23:24 було відомо про групи "шахедів" на Херсонщині, Полтавщині, Харківщині та Сумщині.
Інформація про рух безпілотників станом на 23:44:
- "Шахеди" з Херсонщини та Дніпропетровщини - рухаються на Миколаївщину.
- Нова група "шахедів" з Херсонщини - курсом на північний захід.
- "Шахеди" з Сумщини та Харківщини - курсом на Полтавщину.
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