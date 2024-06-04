На Донеччині російські окупанти вбили двох місцевих мешканців

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Зазначено, що внаслідок російських атак на Донеччині 3 червня загинули два мешканці села Михайлівка, ще одного було поранено. Також у Торецьку одна людина дістала поранення.

"Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи", - додав голова ОВА.