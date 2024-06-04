На Донеччині російські окупанти вбили двох місцевих мешканців
Російські військові за минулу добу вбили двох мешканців Михайлівки на Донеччині, ще дві людини в області дістали поранення
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Зазначено, що внаслідок російських атак на Донеччині 3 червня загинули два мешканці села Михайлівка, ще одного було поранено. Також у Торецьку одна людина дістала поранення.
"Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи", - додав голова ОВА.
- Зранку у вівторок, 4 червня, Росія атакувала Дніпро. Сили ППО збили 2 ракети, але внаслідок падіння уламків є пошкодження цивільної інфраструктури, виникла пожежа, постраждали семеро місцевих мешканців.
- 2 червня окупанти вдарили по Андріївці Борівської громади Ізюмського району на Харківщині, в результаті чого поранення дістали чоловік та жінка 76 та 85 років.
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