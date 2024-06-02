Російська армія обстріляла Андріївку на Харківщині: поранено літніх чоловіка й жінку
2 червня близько 10-ї години окупанти вдарили по Андріївці Борівської громади Ізюмського району на Харківщині, в результаті чого поранення дістали чоловік та жінка 76 та 85 років
Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
"Близько 10-ї години окупанти вдарили по Андріївці Борівської громади Ізюмського району. Попередньо - армія РФ застосувала КАБ", - написав він.
За словами очільника ОДА, у результаті атаки пошкоджено приватний будинок, виникла пожежа.
Постраждали чоловік та жінка 76 та 85 років, додав Синєгубов. Медики надають допомогу.
- 1 червня близько 5 години ранку російський ворог вдарив по місту Балаклія Харківської області. Унаслідок чого постраждали 13 людей, серед них вагітна жінка та 8 дітей.
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