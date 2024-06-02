Російська армія обстріляла Андріївку на Харківщині: поранено літніх чоловіка й жінку

Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

"Близько 10-ї години окупанти вдарили по Андріївці Борівської громади Ізюмського району. Попередньо - армія РФ застосувала КАБ", - написав він.

За словами очільника ОДА, у результаті атаки пошкоджено приватний будинок, виникла пожежа.

Постраждали чоловік та жінка 76 та 85 років, додав Синєгубов. Медики надають допомогу.