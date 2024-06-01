Росіяни зранку атакували Балаклію на Харківщині: 12 постраждалих, серед них вагітна й діти

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що на момент ракетного удару у двох будинках знаходились 12 людей - 4 дорослих, з них - одна вагітна жінка, та 8 дітей віком від 2 до 17 років.

Наразі всі постраждалі госпіталізовані до лікарні. У них - стан середньої важкості, в одної дитини - гостра реакція на стрес.

На місті ракетного удару виникла пожежа.