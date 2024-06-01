Росіяни зранку атакували Балаклію на Харківщині: 12 постраждалих, серед них вагітна й діти
Близько 5 години ранку російський ворог вдарив по місту Балаклія Харківської області. Унаслідок чого постраждали 12 людей, серед них вагітна жінка та 8 дітей
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зазначається, що на момент ракетного удару у двох будинках знаходились 12 людей - 4 дорослих, з них - одна вагітна жінка, та 8 дітей віком від 2 до 17 років.
Наразі всі постраждалі госпіталізовані до лікарні. У них - стан середньої важкості, в одної дитини - гостра реакція на стрес.
На місті ракетного удару виникла пожежа.
- Ввечері 31 травня та вночі 1 червня війська РФ атакували Україну ракетами та "шахедами": у Київській області працювала ППО, у Запоріжжі було чути вибухи, на Вінниччині виникла пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Загалом під атакою опинилися енергооб'єкти у 5 областях.
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