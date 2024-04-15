У Севастополі окупанти розміщують системи ППО поряд з житловими будинками, - "Атеш"
Партизани у Севастополі провели операцію з виявлення російської ППО. Окупанти розміщують системи біля житлових будинків
Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар "Атеш".
Агент руху у ході розвідки міста Севастополя та його околиць виявив кілька місць дислокації систем ППО окупантів.
"Росіяни не соромляться розміщувати ракетне озброєння безпосередньо біля будинків місцевого населення, чим наражають їх на небезпеку", - кажуть партизани.
Спротив передав координати російських позицій та іншу більш детальну інформацію представникам українських спецслужб.
"Так званий "російський світ" приносить лише смерть, репресії та руйнування. Кримчани виступають проти російської окупації та активно борються за свою свободу у лавах "Атеш"", - наголосили партизани.
- Уранці понеділка, 15 квітня, місцеві повідомили про вибухи у тимчасово окупованому Севастополі. Російські загарбники підняли в небо гелікоптери й штурмовики Су-25 та перекрили рух Кримським мостом. Місцева "влада" заявила про військові навчання.
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