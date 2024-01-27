У Севастополі вранці пролунав гучний вибух: "влада" заявляє, що це тренування військових

Про це повідомляє кореспондент "Крим. Реалії".

Зазначається, що гучний звук, який чули жителі Севастополя, був схожий на ракетний пуск. Пізніше пролунав вибух, від якого затремтіли шибки у вікнах.

"Крим.Реалії" припускають, що це спрацювала російська ППО.

Водночас так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв поспішив заявити, що чутні звуки вибухів - це наслідок тренувань російських військових.

"Гучні звуки, які було чути в центрі міста, - це військові проводили тренування розрахунків протипідводного-диверсійного забезпечення (ППДО) зі стріляниною з гранатометів. У місті все спокійно", - стверджує Развожаєв.