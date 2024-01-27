У Севастополі вранці пролунав гучний вибух: "влада" заявляє, що це тренування військових
Уранці суботи, 27 січня, жителі тимчасово окупованого Севастополя у Криму чули гучні звуки вибухів. Окупаційна влада заявила, що це військові РФ проводили тренування
Про це повідомляє кореспондент "Крим. Реалії".
Зазначається, що гучний звук, який чули жителі Севастополя, був схожий на ракетний пуск. Пізніше пролунав вибух, від якого затремтіли шибки у вікнах.
"Крим.Реалії" припускають, що це спрацювала російська ППО.
Водночас так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв поспішив заявити, що чутні звуки вибухів - це наслідок тренувань російських військових.
"Гучні звуки, які було чути в центрі міста, - це військові проводили тренування розрахунків протипідводного-диверсійного забезпечення (ППДО) зі стріляниною з гранатометів. У місті все спокійно", - стверджує Развожаєв.
- 21 січня росіяни заявили про роботу ППО у Севастополі. За попередньою інформацією, тоді було збито три ракети біля західного узбережжя Кримського півострова.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.67 Купівля 37.67Продаж 38.3
- EUR Купівля 40.9Продаж 41.92
- Актуальне
- Важливе