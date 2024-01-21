У Севастополі оголошено повітряну тривогу. Окупанти кажуть, що працює ППО
Росіяни заявили роботу ППО у Севастополі. За попередньою інформацією, збито повітряну ціль над акваторією
Про це повідомляє офіційний Telegram-канал губернатора Севастополя Михайла Развожаєва "РаZVожаєв".
Згідно з повідомленням, близько опівдня на території тимчасово окупованого Севастополя було оголошено повітряну тривогу.
Згодом стало відомо про дим у районі Севастопольської бухти. Губернатор поясним це тим, що військові використовують табельні засоби маскування.
З часом Развожаєв повідомив про те, що російські військові відбивають українські атаки.
"За попередньою інформацією, сили ППО вже збили повітряну ціль над акваторією. Усі служби приведені в стан бойової готовності. Рятувальна служба Севастополя наразі не фіксує пошкодження інфраструктури.", - заявив він.
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У ніч з 20 на 21 січня російське міноборони заявило про атаку нібито українських БПЛА на три регіони РФ. У Тулі, Орлі та Смоленську прогриміли вибухи. В порту Усть-Луга Ленінградської області загорівся термінал газової компанії "Новатек", а українські спецслужби підтвердили атаку на військовий завод у Тулі, який виробляє зенітно-ракетні комплекси "Панцир-С" і "Панцир-С1".
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