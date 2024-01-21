У Севастополі оголошено повітряну тривогу. Окупанти кажуть, що працює ППО

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал губернатора Севастополя Михайла Развожаєва "РаZVожаєв".

Згідно з повідомленням, близько опівдня на території тимчасово окупованого Севастополя було оголошено повітряну тривогу.

Згодом стало відомо про дим у районі Севастопольської бухти. Губернатор поясним це тим, що військові використовують табельні засоби маскування.

З часом Развожаєв повідомив про те, що російські військові відбивають українські атаки.

"За попередньою інформацією, сили ППО вже збили повітряну ціль над акваторією. Усі служби приведені в стан бойової готовності. Рятувальна служба Севастополя наразі не фіксує пошкодження інфраструктури.", - заявив він.