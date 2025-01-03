У "шахедах" з'являється дедалі більше китайських деталей, - авіаексперт Храпчинський

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Останнім часом у "шахедах" дедалі більше з'являється китайських деталей. Це свідчить про те, що Росія не встигає виробляти антени супутникової навігації, так само як і Іран", - зауважив Храпчинський.

За словами заступника гендиректора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, наразі електроніка у "шахедах" суттєво змінюється, зокрема, двигуни дронів були замінені на китайські. Така заміна вказує на серйозні проблеми у Росії, що не може швидко адаптувати свої промислові потужності до вимог масового виробництва безпілотників. Це також свідчить про труднощі у впровадженні технологій електронної боротьби, що є важливою складовою у веденні війни.

"Це проблема саме нестачі промислових потужностей РФ для виробництва необхідної кількості дронів", - додав Храпчинський.