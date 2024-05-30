У Слов'янську загинула військова журналістка Анастасія Волкова
У Слов’янську Донецької області 30 травня загинула військова кореспондентка українського іномовлення Freedom Анастасія Волкова
Про це повідомляють телеканал Freedom та Інститут масової інформації.
Журналістка працювала у найгарячіших точках Луганської та Донецької областей. У Freedom зауважують, що Анастасія не прагнула переїхати у безпечніше місце і була відданою своїй роботі.
За словами джерел ІМІ, кореспондентка загинула внаслідок ДТП. Їй був 31 рік.
"Я народилася та виросла у Луганську і втратила рідний дім. Тож, професійна діяльність для мене — все. Наразі це — сенс мого життя. І коли по роботі я можу заїхати на рідну землю, моє серце наповнюється відчуттям болю та жаги робити більше для висвітлення лиха, яке Росія принесла в Україну, для висвітлення злочинів російських військ. Я дуже хочу побачити свій рідний дім, який не бачила з 2014 року, але також я хочу, щоб всі розуміли, яку ціну українці сплачують кожного дня цієї визвольної боротьби", — говорила Анастасія про свою роботу.
Вона мріяла бути першою українською медійницею, яка зніме репортаж зі звільненого Луганська.
Анастасія Волкова народилась у місці Щастя на Луганщині, закінчила Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, факультет журналістики.
З 2018 року вона працювала військовою кореспонденткою каналів українського державного іномовлення. У червні 2022 року була нагороджена орденом "За заслуги" III ступеню.
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