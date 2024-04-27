На фронті загинув український журналіст Андрій Топчій

Про це повідомляють "Факти".

Зазначається, що полеглому бійцю було 38 років. Андрій Топчій був журналістом, військовослужбовцем ЗСУ та бойовим медиком стрілецького батальйону.

"На війну за Україну Андрій пішов давно. Він вів її на інформаційному фронті ще тоді, коли мало хто готовий був відкрито говорити про те, що росія не вважає Україну незалежною державою. Андрій Топчій у газеті "Факти" публікував глибокі інтерв'ю з істориками, які попереджали про це. А кришталево чесний, із загостреним почуттям справедливості Андрій переживав як особисту трагедію всі політичні чвари, що роздирають Україну. І після вторгнення РФ у країну в 2014 році пішов її захищати зі зброєю в руках", - йдеться у повідомленні.

Похорон захисника відбудеться в Києві, 27 квітня о 14:00 на Лісовому кладовищі на Алеї Героїв.