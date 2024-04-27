На фронті загинув український журналіст Андрій Топчій
Під час виконання бойового завдання 20 квітня в Запорізькій області біля села Роботине загинув український журналіст та захисник України Андрій Топчій
Про це повідомляють "Факти".
Зазначається, що полеглому бійцю було 38 років. Андрій Топчій був журналістом, військовослужбовцем ЗСУ та бойовим медиком стрілецького батальйону.
"На війну за Україну Андрій пішов давно. Він вів її на інформаційному фронті ще тоді, коли мало хто готовий був відкрито говорити про те, що росія не вважає Україну незалежною державою. Андрій Топчій у газеті "Факти" публікував глибокі інтерв'ю з істориками, які попереджали про це. А кришталево чесний, із загостреним почуттям справедливості Андрій переживав як особисту трагедію всі політичні чвари, що роздирають Україну. І після вторгнення РФ у країну в 2014 році пішов її захищати зі зброєю в руках", - йдеться у повідомленні.
Похорон захисника відбудеться в Києві, 27 квітня о 14:00 на Лісовому кладовищі на Алеї Героїв.
- Під час виконання бойового завдання в районі Долинського на Дніпропетровщині загинув головний сержант 13-ї бригади Національної гвардії України Хартія Олександр Ющенко.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.44 Купівля 39.44Продаж 39.93
- EUR Купівля 42.24Продаж 42.97
- Актуальне
- Важливе