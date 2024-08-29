У столиці на Лісовому кладовищі відкрили меморіал, присвячений загиблим киянам

Про це інформує кореспондентка Еспресо Юлія Зубченко.

Монумент виготовлений у формі козацького хреста і розміщений поруч з алеєю почесних поховань воїнів, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

На Лісовому кладовищі поховані 1092 полеглих киян-захисників. Меморіал покликаний вшанувати їхню пам'ять. Такий же меморіал планують відкрити на міському Берковецькому кладовищі.

Фото: Юля Зубченко

Фото: Юля Зубченко

Фото: Юля Зубченко