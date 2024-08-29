У Києві відкрили документальну фотовиставку "Дні пам'яті героїв Іловайської битви 2014"

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Юлія Зубченко.

Фото, що представлені на виставці, було зроблено фотографами, які у серпні 2014 року працювали в зоні найзапекліших боїв під Іловайськом на Донеччині.

Зокрема, своєрідну фотоантологію тих подій створили Максим Дондюк, Олександр Глядєлов, Маркіян Лисейко та Максим Левін, який загинув під час повномасштабного вторгнення на окупованій Київщині навесні 2022 року, фіксуючи злочини росіян.

Фото: Еспресо/Юлія Зубченко

"Наші воїни живуть доти, доки ми їх пам'ятаємо. Це вже наша новітня історія, про яку багато хто з різних причин не хоче розповідати дітям. Хтось це обмежує, хтось каже, що дуже малий вік. Але я вважаю, що ми повинні свою позицію доносити своїм дітям змалечку, розповідати про своїх героїв", - розповів на відкритті виставки Герой України, учасник боїв за Іловайськ та в.о. міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун.

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Він розповів, як у 2014 році отримав завдання пробитися через населений пункт Старобешево, що під Іловайськом, для того щоб зробити зелений коридор для виводу військ, які опинилися в котлі. Разом із побратимами на трьох гелікоптерах вони десантувалися посадковим способом, зайняли перехрестя, проробили коридор і чекали на вивід українських військ.

"Тоді уже пішла та історія, що було пообіцяно зелений коридор, яким майже всі і скористалися, а не тим коридором, який ми тримали для них. Безпосередньо ми розуміємо, що підлий ворог, він не стримує свої слова і просто почав розстрілювати хлопців та дівчат, які опинилися там", - розповів Олександр Порхун.

Фото: Еспресо/Юлія Зубченко

Виставка діятиме з 27 серпня до 22 вересня на Михайлівській площі. Всі охочі можуть тут ознайомитись із подіями битви за Іловайськ.