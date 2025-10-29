У Третьому корпусі розповіли, як військовим повернутися на службу після СЗЧ і уникнути суворого покарання
Третій Армійський Корпус пояснив алгоритм для військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини (СЗЧ), але мають щире бажання повернутися до виконання обов'язків
У корпусі підкреслюють, що добровільне повернення є ключем до мінімізації кримінальних наслідків, які за умов воєнного стану можуть сягати 10 років позбавлення волі (згідно зі ст 407 ККУ).
У своєму блозі Корпус нагадує: повернення можливе і є найкращим способом уникнути кримінальної відповідальності. Законодавство передбачає, що військовослужбовець, який вперше вчинив СЗЧ і добровільно повертається, може бути звільнений від кримінальної відповідальності за наявності письмової згоди командира. Зволікання, навпаки, лише посилює відповідальність.
3-й армійський корпус пропонує прямий алгоритм для повернення:
- звернутися до рекрутингового центру (наприклад, 3ОШБр 3АК) для співбесіди, оскільки в Корпусі відкрито багато вакансій.
- отримати рекомендаційний лист із погодженою посадою.
- звернутися до Військової служби правопорядку (ВСП) та отримати припис для запуску процедури поновлення на службі.
3 АК закликає військових не боятися робити цей крок і наголошує на необхідності діяти швидко, оскільки Верховна Рада розглядає законопроєкт, який може ускладнити застосування пом'якшувальних норм у майбутньому.
Контакти для консультацій та повернення:
- Офіційний блог Корпусу (повний алгоритм)
- Телефон для зв'язку з 3 АК: (068) 430 80 02
- Telegram: https://t.me/ab3_army
