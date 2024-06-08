У "вишах" на ТОТ росіяни відкривають кафедри офіцерів служби РЕБ: випускникам обіцяють "хороші посади" в армії РФ

Про це інформує Центр національного спротиву.

Зокрема, йдеться про цивільні виші, які готуватимуть офіцерський склад для армії окупанта.

Зазначається, що місцеві гауляйтери пообіцяли вищому начальству з Кремля організувати ці кафедри "з дня на день".

За даними ЦНС, навчання відбуватиметься за скороченою програмою, а випускникам курсу обіцяють "хороші посади" за контрактом.

"Відомо також, що тепер у вишах "молодих республік", які окупували путінські війська, запровадять обов’язкові предмети з управління БПЛА. Так би мовити, демілітаризація на ділі", - додають у Центрі нацспротиву.