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Головна Війна з Росією У "вишах" на ТОТ росіяни відкривають кафедри офіцерів служби РЕБ: випускникам обіцяють "хороші посади" в армії РФ

У "вишах" на ТОТ росіяни відкривають кафедри офіцерів служби РЕБ: випускникам обіцяють "хороші посади" в армії РФ

8 червня, 2024 субота
12:53
Війна з Росією У "вишах" на ТОТ росіяни відкривають кафедри офіцерів служби РЕБ

У так званих вищих навчальних закладах на тимчасово окупованих територіях України загарбники створюють кафедри підготовки офіцерів служби радіоелектронної боротьби

Зміст

Про це інформує Центр національного спротиву.

Зокрема, йдеться про цивільні виші, які готуватимуть офіцерський склад для армії окупанта.

Зазначається, що місцеві гауляйтери пообіцяли вищому начальству з Кремля організувати ці кафедри "з дня на день".

За даними ЦНС, навчання відбуватиметься за скороченою програмою, а випускникам курсу обіцяють "хороші посади" за контрактом.

"Відомо також, що тепер у вишах "молодих республік", які окупували путінські війська, запровадять обов’язкові предмети з управління БПЛА. Так би мовити, демілітаризація на ділі", - додають у Центрі нацспротиву.

  • Нещодавно повідомлялося, що російські загарбники в тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області влаштували для учнів молодших класів змагання з пілотування БПЛА.
Теги:
освіта
військові
окуповані території
окупанти
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