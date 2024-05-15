В окупованому Скадовську росіяни провели для школярів змагання з пілотування дронів, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначено, що в тимчасово окупованому місті відбулись змагання з пілотування дронів серед школярів, у яких брали участь учні молодших класів віком від 8 до 12 років та старшокласники.

"Такі дії російської окупаційної влади суперечать міжнародним нормам та стандартам у сфері освіти і порушують їхнє право на невтручання у війну та на захист від військового використання", - наголошує ЦНС.

Водночас Спротив додав, що "окрім залучення дітей до виробництва зброї, окупанти ще й готуватимуть малолітніх до подальшого виконання бойових завдань".