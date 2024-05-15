В окупованому Скадовську росіяни провели для школярів змагання з пілотування дронів, - Спротив
Російські загарбники в тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області влаштували для учнів молодших класів змагання з пілотування БПЛА
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначено, що в тимчасово окупованому місті відбулись змагання з пілотування дронів серед школярів, у яких брали участь учні молодших класів віком від 8 до 12 років та старшокласники.
"Такі дії російської окупаційної влади суперечать міжнародним нормам та стандартам у сфері освіти і порушують їхнє право на невтручання у війну та на захист від військового використання", - наголошує ЦНС.
Водночас Спротив додав, що "окрім залучення дітей до виробництва зброї, окупанти ще й готуватимуть малолітніх до подальшого виконання бойових завдань".
- 25 квітня повідомлялось, що росіяни на тимчасово окупованих територіях запровадять для школярів новий предмет - курси з управління безпілотниками, у яких має брати участь кожен учень.
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